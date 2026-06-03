Małe kroki, wielkie emocje. Podglądamy przygotowania do Turnieju „O Koszyczek Truskawek”!

Na sali ruch nie ustawał ani na chwilę. Choć mali tancerze mają dopiero 8 i 9 lat, do swoich zadań podchodzą bardzo poważnie. Pod czujnym okiem trenerki Katarzyny Balon dzieci z klubu „AIDA” ćwiczyły równe kroki, proste plecy i uśmiech, który jest tak ważny podczas występów.

A jakie są ich ulubione tańce?

Tancerze o ulubionych tańcach

A które tańce sprawiają im najwięcej kłopotów ?

Tancerze o najtrudniejszych tańcach

Mali zawodnicy powtarzali swoje układy do muzyki ze spokojniejszych tańców, takich jak walc, oraz tych szybszych, latynoamerykańskich. Wszyscy bardzo chcą wypaść jak najlepiej przed własną publicznością i zdobyć pamiątkowe puchary oraz „słodkie” nagrody.

No właśnie - co młodzi tancerze najbardziej lubią podczas turniejów?

Tancerze o tym co lubią najbardziej na turniejach

A co stresuje ich najbardziej?

Tancerze o tym czego nie lubią na turniejach

Taniec w tym wieku może wydawać się tylko beztroską zabawą, ale w rzeczywistości wymaga od najmłodszych ogromnej dyscypliny, skupienia i ciężkiej pracy.

Zapytaliśmy więc naszych młodych tancerzy, czego nie wolno robić na treningach.

Posłuchajcie!

Tancerze o tym, czego nie wolno robić podczas treningów

Podczas wizyty na treningu zapytaliśmy również Panią Kasię o jej ulubione tańce i o to, jak wyglądają treningi tancerzy w tym wieku.

Katarzyna Balon - Ulubione tańce i o tancerzach

A na koniec mamy dla Was wyjątkowe zaproszenie od samej trenerki, Katarzyny Balon:

Katarzyna Balon - zapowiedź turnieju "O koszyczek truskawek"

Do zobaczenia w niedzielę na trybunach – przyjdźcie podziwiać te niezwykłe talenty!