Małe kroki, wielkie emocje. Podglądamy przygotowania do Turnieju „O Koszyczek Truskawek”!

Magdalena Dorożalska
Magdalena Dorożalska
2026-06-03 12:00

Już w najbliższą niedzielę w Szczecinku odbędzie się Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego „O Koszyczek Truskawek”. To ważne wydarzenie przyciąga do naszego miasta tancerzy z całej Polski. Tym razem odwiedziliśmy młodych tancerzy na treningu i podglądaliśmy, jak przygotowują się do niedzielnych zmagań.

OTTS O KOSZYCZEK TRUSKAWEK

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Autor: SAPiK/ Materiały prasowe

Na sali ruch nie ustawał ani na chwilę. Choć mali tancerze mają dopiero 8 i 9 lat, do swoich zadań podchodzą bardzo poważnie. Pod czujnym okiem trenerki Katarzyny Balon dzieci z klubu „AIDA” ćwiczyły równe kroki, proste plecy i uśmiech, który jest tak ważny podczas występów.

A jakie są ich ulubione tańce?

Tancerze o ulubionych tańcach
Mediateka.pl

A które tańce sprawiają im najwięcej kłopotów ?

Tancerze o najtrudniejszych tańcach
Mediateka.pl

Mali zawodnicy powtarzali swoje układy do muzyki ze spokojniejszych tańców, takich jak walc, oraz tych szybszych, latynoamerykańskich. Wszyscy bardzo chcą wypaść jak najlepiej przed własną publicznością i zdobyć pamiątkowe puchary oraz „słodkie” nagrody.

No właśnie - co młodzi tancerze najbardziej lubią podczas turniejów?

Tancerze o tym co lubią najbardziej na turniejach
Mediateka.pl

A co stresuje ich najbardziej?

Tancerze o tym czego nie lubią na turniejach
Mediateka.pl

Taniec w tym wieku może wydawać się tylko beztroską zabawą, ale w rzeczywistości wymaga od najmłodszych ogromnej dyscypliny, skupienia i ciężkiej pracy.

Zapytaliśmy więc naszych młodych tancerzy, czego nie wolno robić na treningach.

Posłuchajcie!

Tancerze o tym, czego nie wolno robić podczas treningów
Mediateka.pl

Podczas wizyty na treningu zapytaliśmy również Panią Kasię o jej ulubione tańce i o to, jak wyglądają treningi tancerzy w tym wieku.

Katarzyna Balon - Ulubione tańce i o tancerzach
Mediateka.pl

A na koniec mamy dla Was wyjątkowe zaproszenie od samej trenerki, Katarzyny Balon:

Katarzyna Balon - zapowiedź turnieju "O koszyczek truskawek"
Mediateka.pl

Do zobaczenia w niedzielę na trybunach – przyjdźcie podziwiać te niezwykłe talenty!

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