Małe kroki, wielkie emocje. Podglądamy przygotowania do Turnieju „O Koszyczek Truskawek”!

Na sali ruch nie ustawał ani na chwilę. Choć mali tancerze mają dopiero 8 i 9 lat, do swoich zadań podchodzą bardzo poważnie. Pod czujnym okiem trenerki Katarzyny Balon dzieci z klubu „AIDA” ćwiczyły równe kroki, proste plecy i uśmiech, który jest tak ważny podczas występów.
A jakie są ich ulubione tańce?
A które tańce sprawiają im najwięcej kłopotów ?
Mali zawodnicy powtarzali swoje układy do muzyki ze spokojniejszych tańców, takich jak walc, oraz tych szybszych, latynoamerykańskich. Wszyscy bardzo chcą wypaść jak najlepiej przed własną publicznością i zdobyć pamiątkowe puchary oraz „słodkie” nagrody.
No właśnie - co młodzi tancerze najbardziej lubią podczas turniejów?
A co stresuje ich najbardziej?
Taniec w tym wieku może wydawać się tylko beztroską zabawą, ale w rzeczywistości wymaga od najmłodszych ogromnej dyscypliny, skupienia i ciężkiej pracy.
Zapytaliśmy więc naszych młodych tancerzy, czego nie wolno robić na treningach.
Posłuchajcie!
Podczas wizyty na treningu zapytaliśmy również Panią Kasię o jej ulubione tańce i o to, jak wyglądają treningi tancerzy w tym wieku.
A na koniec mamy dla Was wyjątkowe zaproszenie od samej trenerki, Katarzyny Balon:
Do zobaczenia w niedzielę na trybunach – przyjdźcie podziwiać te niezwykłe talenty!