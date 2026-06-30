Młoda Akademia z wielkimi sukcesami

Magdalena Dorożalska
Magdalena Dorożalska
2026-06-30 11:09

Akademia Sportów Spider Szczecinek zanotowała udaną pierwszą połowę 2026 roku, zdobywając medale na Mistrzostwach Polski w kickboxingu.

Grupa młodych zawodników Akademii Sportów Spider Szczecinek wraz z trenerem Bartłomiejem Mienciukiem na macie treningowej, prezentująca sukcesy i determinację. Ta dynamiczna scena, ukazująca ducha walki, idealnie odzwierciedla rozwój klubu, o którym więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Bartłomiej "Wega" Mienciuk/ Facebook

Podopieczni trenera Bartłomieja Mienciuka wywalczyli krążki na najważniejszych imprezach sportowych w kraju.

Wysoką formę zawodnicy ze Szczecinka zaprezentowali podczas kwietniowych Mistrzostw Polski w formule light-contact w Będzinie. Reprezentanci akademii wywalczyli tam 6 medali, a Paulina Sorgowicka zdobyła tytuł Mistrzyni Polski juniorek w kategorii do 50 kg.

Wcześniej, w marcu, klub zanotował dobre wyniki podczas Mistrzostw Polski w Tarnobrzegu.

Sukcesy z pierwszej połowy 2026 roku doskonale pokazują, jak silna jest Akademia Sportów Spider.

Klub nie tylko kształtuje sportowe talenty i zdobywa worki medali, ale przede wszystkim tworzy zgraną społeczność i promuje zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży ze Szczecinka.

Bartłomiej Mienciuk podjął w tym roku decyzję o jeszcze większym zaangażowaniu w rozwój samej akademii, co po wakacjach zaowocuje przenosinami do nowej bazy treningowej.

Po świetnych startach najlepsi fighterzy pod okiem swojego trenera rozpoczynają już przygotowania m.in. do Mistrzostw Świata we Włoszech.

Zachęcam do posłuchania mojej rozmowy z Bartłomiejem "Wega" Mienciukiem :

Bartłomiej "Wega" Mienciuk o sukcesach i zawodnikach
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