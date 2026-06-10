Rodzinny gang okradał sklepy. W przestępczy biznes wciągnęli 13-letnie dziecko

Rodzinne kradzieże w kasie samoobsługowej w Barwicach

Śledczy od dłuższego czasu przyglądali się nietypowym operacjom w jednym z punktów handlowych na terenie Barwic. Zapisy z kamer monitoringu błyskawicznie udowodniły, że za powtarzającym się mechanizmem oszustw stoi wciąż ta sama grupa krewnych. Sprawcy podchodzili do terminali samoobsługowych, jednak skanowali wyłącznie wybrane artykuły, podczas gdy reszta towaru trafiała prosto do toreb bez uiszczenia jakiejkolwiek zapłaty.

Zgodnie z relacją mundurowych, ten zorganizowany proceder był realizowany przez sprawców z premedytacją i wielokrotnie. Jak oficjalnie przekazują funkcjonariusze: „Rodzina w ten sposób kilkukrotnie robiła zakupy, powodując straty na kwotę prawie 3 000 zł”.

Zatrzymanie przestępczej rodziny w miejscu zamieszkania

Mundurowi ustalili ponad wszelką wątpliwość, że w nielegalny biznes zaangażowany był czteroosobowy skład: matka, jej syn z synową oraz nieletnia córka. Kompletna grupa podejrzanych została ujęta przez policję prosto w ich wspólnym miejscu zamieszkania.

Jak poinformowała asp. szt. Anna Matys z KPP w Szczecinku, starsza część grupy musi się liczyć z surowymi konsekwencjami: „Trzem osobom przedstawiono już zarzuty kradzieży, za które grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności”. Z kolei sytuacją ujętej w sprawie trzynastolatki zajmie się teraz Sąd Rodzinny i Nieletnich, który zadecyduje o jej dalszym losie i środkach wychowawczych.

To nie koniec sprawy złodziei z Barwic

Prowadzący postępowanie funkcjonariusze stanowczo zaznaczają, że obecny katalog przewinień dla członków rodziny może ulec wkrótce znacznemu poszerzeniu. Oficer prasowa KPP w Szczecinku, asp. szt. Matys, otwarcie przyznaje w komunikacie: „Z uwagi na charakter działania członków rodziny niewykluczone, że zostaną im przedstawione kolejne zarzuty dotyczące wcześniejszych zdarzeń”.

Obecnie policjanci wnikliwie weryfikują kolejne zabezpieczone materiały wideo, aby sprawdzić, czy przestępcza działalność bliskich nie obejmowała znacznie większej liczby placówek handlowych na tym terenie.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie