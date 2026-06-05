Rowery, jeziora i Połczyńska Garda. Dlaczego Połczyn-Zdrój to rowerowa stolica Pomorza Zachodniego?

Szwajcaria Połczyńska – rowerowe królestwo

Szwajcaria Połczyńska nie bez powodu jest nazywana przez rowerzystów "Rowerowymi Górami Północy". To właśnie te unikalne warunki sprawiają, że gmina Połczyn-Zdrój stała się jednym z najciekawszych miejsc na Pomorzu Zachodnim, oferując pasjonatom świetnie przygotowane szlaki o bardzo różnorodnym charakterze.

Na rodzinny start: Komfort i bezpieczeństwo na dawnych torach

Dla osób szukających bezpiecznych, płaskich i odizolowanych od ruchu samochodowego tras, absolutnym hitem jest Stary Kolejowy Szlak (trasa rowerowa nr 15). Ten wyjątkowy odcinek łączy Połczyn-Zdrój ze Złocieńcem i ze względu na swoją szeroką, gładką asfaltową nawierzchnię jest idealnym wyborem dla rodzin z dziećmi, seniorów oraz wszystkich rowerzystów rekreacyjnych.

Trasa ta została wytyczona na nasypie dawnej linii kolejowej. Dzięki temu charakteryzuje się minimalnymi, łagodnymi nachyleniami, gwarantując maksymalny komfort jazdy. Szlak prowadzi przez najbardziej urokliwe zakątki regionu – od nadmorskiego Kołobrzegu aż po wielkopolski Skrzatusz. Rowerzyści mogą liczyć na doskonałe zaplecze techniczne. Nowoczesne wiaty i miejsca odpoczynku czekają m.in. w Zajączkowie, Toporzyku, Dobinie oraz Gawrońcu.

Równie wysoko oceniane jest drugie kluczowe połączenie – ścieżka rowerowa Świdwin – Połczyn-Zdrój. Ta w pełni wydzielona trasa łączy dwa miasta powiatowe. Infrastruktura stale się rozwija, a w najbliższym czasie zaplanowano tu budowę nowego miejsca postojowego w miejscowości Redle.

Dla żądnych przygód: Połczyńska Garda i lodowcowe wzgórza

Jeżeli uważacie, że Pomorze jest płaskie, Szwajcaria Połczyńska szybko wyprowadzi Was z błędu. Polodowcowa rzeźba terenu z monumentalnymi wzgórzami morenowymi tworzy warunki, których nie powstydziłyby się regiony podgórskie.

Droga dla profesjonalistów: „Połczyńska Garda”

To krótka, ale ekstremalnie wymagająca pętla MTB w rejonie Doliny Pięciu Jezior. Na dystansie zaledwie 18 kilometrów suma przewyższeń przekracza aż 800 metrów! To rasowy, techniczny teren dla miłośników prawdziwego kolarstwa górskiego. Nic dziwnego, że to właśnie tutaj co roku rozgrywany jest prestiżowy ATF Maraton MTB po Szwajcarii Połczyńskiej, mający rangę Mistrzostw Polski, który przyciąga na start blisko 300 czołowych zawodników z całego kraju.

Przypomnijmy - tegoroczny ATF Maraton MTB po Szwajcarii Połczyńskiej już 14 czerwca!

Pradolina Dębnicy to idealny kierunek na ucieczkę od zgiełku miast

Nie każdy szuka jednak adrenaliny. Dla tych, którzy od liczby przejechanych kilometrów wolą bliskość przyrody, idealnym wyborem będzie Niebieski szlak „Pradoliny Dębnicy”. Ta licząca około 33 kilometrów trasa charakteryzuje się niewielkimi przewyższeniami i prowadzi przez spokojne leśne ścieżki. Głównymi atrakcjami na trasie są naturalne zakola rzeki Dębnicy, stare aleje drzew oraz urokliwe Jezioro Kołackie.

Trasa prowadzi przez okolice Połczyna-Zdroju, Zaborza, Kołacza i Ogartowa. Szlak wije się pośród soczystych łąk, lasów i unikalnych terenów podmokłych. To doskonała opcja na całodniową, wyciszającą wycieczkę z aparatem fotograficznym w ręku.

Połczyn-Zdrój na europejskiej mapie

O randze regionu świadczy fakt, że przez gminę Połczyn-Zdrój przebiega kluczowy odcinek Szlaku Pojezierzy Pomorskich (trasa R20), będącego częścią transeuropejskiej sieci EuroVelo. Szlak R20 ciągnie się przez ponad 400 km od granicy z Niemcami w okolicach Szczecina aż do Trójmiasta.

Eksperci i pasjonaci zgodnie uznają odcinek połczyński za jeden z najbardziej urozmaiconych i atrakcyjnych wizualnie na całej tej trasie. Dodatkowo lokalne ścieżki stanowią ważną część popularnej, międzynarodowej pętli Berlin – Kołobrzeg.

Idealna baza wypadowa

Gmina Połczyn-Zdrój oraz region Szwajcarii Połczyńskiej mogą pochwalić się świetnie rozwiniętą siecią Miejsc Przyjaznych Rowerzystom. Cykliści przemierzający tutejsze szlaki – w tym popularny Stary Kolejowy Szlak – co kilkanaście kilometrów trafią na certyfikowane punkty wsparcia. Wśród nich są hotele, klimatyczne agroturystyki, restauracje oraz punkty informacji turystycznej. Każdy obiekt z logo MPR gwarantuje darmowy odpoczynek pod dachem, bezpieczne stojaki, dostęp do narzędzi naprawczych, a często także możliwość naładowania roweru elektrycznego. Pełną, stale aktualizowaną mapę tych punktów można znaleźć w bezpłatnej aplikacji mobilnej „Pomorze Zachodnie”.

Niezależnie od tego, czy planujecie weekendowy wypad z dziećmi, czy trening życia na trasie MTB – Szwajcaria Połczyńska to kierunek, który musicie wpisać na swoją tegoroczną listę podróży.

A o tutejszych szlakach, oznakowaniu, punktach na odpoczynek, a także o wyjątkowości całego regionu rozmawiałam z Pawłem Zastawnym z Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju, który odwiedził nasze studio!

Poniżej możecie posłuchać naszej rozmowy, która udowadnia, że to idealne miejsce dla każdego fana dwóch kółek.

Paweł Zastawny - Rowerowe trasy Szwajcarii Połczyńskiej