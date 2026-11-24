Czterech mężczyzn brutalnie pobiło i okradło 35-latka

To dramatyczne zdarzenie miało miejsce w minionym tygodniu na terenie Szczecinka. Z ustaleń prowadzących sprawę śledczych wynika, że czterech działających wspólnie napastników zaatakowało 35-letniego mieszkańca tego miasta.

Mundurowi podkreślają wyjątkowe okrucieństwo sprawców. Agresorzy okładali swoją ofiarę pięściami oraz pałką po całym ciele, kopali mężczyznę w brzuch, a gdy trzymali go za ręce, przypalali jego ciało papierosami. Po doprowadzeniu 35-latka do stanu, w którym nie mógł się już bronić, napastnicy zabrali mu dowód osobisty, kartę płatniczą i wart około 2,5 tysiąca złotych telefon komórkowy.

Napastnicy ze Szczecinka zmusili ofiarę do nagrania fałszywego wyznania

Sam rozbój to jednak nie wszystko, a dalsze zachowanie agresorów budzi jeszcze większe przerażenie. Prowadzący śledztwo odkryli, że po pobiciu sprawcy zmusili swoją ofiarę do nagrania fałszywego oświadczenia, w którym mężczyzna przyznaje się do popełnienia przestępstwa.

- Funkcjonariusze ustalili, że sprawcy nie tylko dokonali rozboju, ale również stosowali wobec pokrzywdzonego groźby. Mężczyzna został zmuszony do nagrania materiału, który miał posłużyć do dalszego szantażowania go – przekazuje sierż. Magdalena Pająk z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Oprawcy zastraszali poszkodowanego, że opublikują kompromitujące nagranie w przypadku zgłoszenia sprawy organom ścigania.

Policja błyskawicznie zatrzymała czterech podejrzanych

Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. Przeprowadzone działania operacyjne pozwoliły na błyskawiczne zidentyfikowanie oraz zatrzymanie całej czwórki wytypowanych mężczyzn.

- Intensywne działania policjantów doprowadziły do szybkiego zatrzymania wszystkich osób podejrzewanych o udział w tym brutalnym przestępstwie. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów – informuje sierż. Magdalena Pająk.

Mefedron i amfetamina w mieszkaniu 31-letniego uczestnika rozboju

W trakcie przeszukiwania lokali należących do zatrzymanych policjanci znaleźli zakazane środki. W mieszkaniu 31-latka mundurowi zabezpieczyli porcje amfetaminy oraz mefedronu.

Odnalezienie tych środków oznacza dla 31-letniego podejrzanego dodatkowe kłopoty. Oprócz zarzutów związanych z brutalnym rozbojem, mężczyzna odpowie również za posiadanie substancji psychotropowych.

Areszt dla sprawców brutalnego napadu w Szczecinku. Grozi im 20 lat więzienia

Cała czwórka została doprowadzona do prokuratury, gdzie oficjalnie przedstawiono im zarzuty. Śledczy wystąpili z wnioskiem o izolację podejrzanych, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego za dokonanie rozboju grozi do 15 lat więzienia. W sytuacji, gdy sprawcy działają ze szczególnym okrucieństwem bądź posługują się niebezpiecznym narzędziem, wymiar kary może wzrosnąć nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

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