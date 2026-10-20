Ekologia może być prosta! Uczniowie ze Szczecinka ruszyli z projektem Bee Bio.

Natalia Błachowska
Natalia Błachowska
2026-10-20 11:24

Uczniowie I LO im. Księżnej Elżbiety udowadniają, że dbanie o planetę nie wymaga skomplikowanych rozwiązań ani dużych nakładów finansowych. W ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z Teorii” wystartowali z autorskim projektem społecznym Bee Bio, którego celem jest promowanie nawyków proekologicznych w codziennym życiu.

Uczeń przy ekranie z zadaniem projektu Bee Bio. O ekologicznej inicjatywie młodzieży przeczytasz na Eska Szczecinek.
Autor: Bee Bio/ Facebook

Ekologiczne wyzwania w każdy czwartek

Kluczowym elementem inicjatywy jest aktywne angażowanie lokalnej społeczności za pośrednictwem mediów społecznościowych. W każdy czwartek zespół Bee Bio publikuje specjalne wyzwania ekologiczne. Zadania są zaprojektowane tak, aby były proste w realizacji i łatwe do wdrożenia w codzienną rutynę. Autorzy projektu nie ograniczają się do suchej teorii — stawiają na interakcję i zachęcają odbiorców do podejmowania drobnych, ale regularnych kroków na rzecz ochrony środowiska. Wyzwania wrzucają na swój profil TUTAJ.

Drugie życie przedmiotów i codzienne nawyki

Projekt zwraca szczególną uwagę na zagadnienia związane z ponownym wykorzystaniem nieużywanych przedmiotów. Zamiast traktować je jako niepotrzebne odpady, młodzi ekolodzy ze Szczecinka pokazują, jak w prosty sposób nadać im drugie życie. Działania te mają na celu budowanie świadomości na temat konsumpcjonizmu i pokazywanie, jak codzienne decyzje wpływają na stan otaczającej nas natury.

Inicjatywa z myślą o mieszkańcach Szczecinka

Projekt Bee Bio skierowany jest przede wszystkim do lokalnej społeczności. Młodzież z I LO chce pokazać sąsiadom i rówieśnikom, że troska o środowisko może stać się naturalną i satysfakcjonującą częścią życia każdego z nas. Wszystkie materiały, inspiracje oraz cotygodniowe zadania są regularnie udostępniane w kanałach społecznościowych projektu.Autorami projektu są: Borys Bena, Sandra Kalista, Mikołaj Stasik i Hanna Zawrot.

Projekt realizowany w ramach ogólnopolskiej olimpiady "Zwolnieni z Teorii".

Borys Bena i Mikołaj Stasik o projekcie BeeBio:

Borys Bena i Mikołaj Stasik o projekcie Bee Bio
Mediateka.pl
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