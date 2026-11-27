Od dziennikarskiego śledztwa do zerwania umowy

Sprawa ma swój początek jeszcze w 2025 roku. 17 grudnia miejscy radni przegłosowali powrót płatnej komunikacji miejskiej w Szczecinku. W związku z planowanym przywróceniem opłat konieczne było m.in. wyłonienie podmiotów odpowiedzialnych za sprzedaż i kontrolę biletów.

Jak ustaliła Natalia Błachowska z Radia ESKA, procedura wyboru firmy kontrolującej bilety budziła jednak poważne wątpliwości. W lutym 2026 roku do spółki wpłynęła oferta od przedsiębiorstwa zajmującego się kontrolą biletów, ale nie została wtedy rozpatrzona. Mimo to, gdy 1 lipca 2026 roku opłaty za przejazdy weszły w życie, miasto podpisało umowy zarówno z firmą sprzedającą bilety, jak i z podmiotem odpowiedzialnym za ich kontrolę. Ich wybór został dokonany bez ogłaszania przetargu.

Regulamin istniał tylko na papierze?

Kluczowe znaczenie miały ustalenia dotyczące Regulaminu Zamówień Publicznych obowiązującego w miejskiej spółce.

Dokument został uchwalony jeszcze w marcu 2021 roku. Przewidywał jednak, że zacznie obowiązywać dopiero po opublikowaniu na stronie internetowej. Jak wykazała dziennikarka Radia ESKA, do lipca 2026 roku publikacja taka nie nastąpiła.

W praktyce oznaczało to, że w chwili wyboru firmy i podpisywania umowy regulamin formalnie nie obowiązywał. To właśnie ten fakt stał się osią całej sprawy i podstawą do podważenia sposobu wyłonienia wykonawcy.

Choć sprawa miała trafić pod obrady komisji rewizyjnej, ostatecznie nie podjęła ona żadnych działań wyjaśniających.

Prezes potwierdza: umowa została wypowiedziana

Informację o zakończeniu współpracy potwierdził prezes Komunikacji Miejskiej w Szczecinku Tomasz Merk.

- Tak, potwierdzam te informacje, że wypowiedzieliśmy umowę i przystąpimy do ponownego wyłonienia firmy kontrolującej bilety. To wyłonienie nastąpi pod koniec lutego przyszłego roku - powiedział prezes w rozmowie z Radiem ESKA.

Jak wyjaśniał, przywrócenie opłat za przejazdy odbywało się pod dużą presją czasu.

- Ten okres od uchwalenia tej ostatniej taryfy był bardzo krótki i nie mieliśmy możliwości przeprowadzenia postępowania pełnego. Wyłoniliśmy to na podstawie złożonej oferty - tłumaczył Tomasz Merk.

Będzie nowy wybór kontrolerów

Obecna umowa obowiązuje do końca lutego. Po jej wygaśnięciu spółka planuje przeprowadzenie nowego postępowania, już według formalnie obowiązujących zasad.

- W tej chwili mamy czas i możemy wyłonić firmę jeszcze raz, ale warunki przystąpienia do tego zadania będą takie same, jak były wcześniej uzgodnione i wynegocjowane z tamtą firmą. Mamy nadzieję, że może uda nam się zrobić to taniej. Miejmy nadzieję, że będzie może jakaś lepsza oferta - dodał prezes.

Wszystko wskazuje więc na to, że po kilku miesiącach od przywrócenia płatnej komunikacji miejskiej Szczecinek będzie musiał jeszcze raz przeprowadzić procedurę wyboru firmy odpowiedzialnej za kontrolę biletów. Tym razem już bez wątpliwości dotyczących podstaw prawnych i sposobu wyłonienia wykonawcy.

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