Sąd zmienia wyrok w sprawie pielęgniarki ze Szczecinka

W środę Sąd Okręgowy w Koszalinie zakończył postępowanie apelacyjne w sprawie 64-letniej pielęgniarki Ewy B., zatrudnionej w jednej z przychodni w Szczecinku. Według ustaleń śledczych kobieta od stycznia 2016 roku do sierpnia 2019 roku miała podawać nieustaloną substancję zamiast szczepionek 40 małoletnim pacjentom.

Instancja odwoławcza zmodyfikowała wcześniejsze orzeczenie Sądu Rejonowego w Szczecinku. Sędziowie uchylili skazanie za narażenie dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a wraz z nim wymierzoną za ten czyn karę trzech lat więzienia.

Pielęgniarka skazana za oszustwo

Przewodniczący składu sędzia Rafał Podwiński wskazał, że w trakcie procesu nie zdołano udowodnić bezpośredniego narażenia małoletnich pacjentów na utratę życia lub zdrowia.

Sąd podkreślił, że nie przeprowadzono postępowania dowodowego w zakresie stanu zdrowia dzieci, przez co nie wiadomo, jaką substancję im podano i jakie przyniosło to skutki. Zaistniałe wątpliwości należało rozstrzygnąć na korzyść oskarżonej.

Skład orzekający uznał jednocześnie, że postępowanie Ewy B. wyczerpało znamiona oszustwa. W ocenie sądu pielęgniarka działała w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wprowadzała rodziców w błąd.

Za ten czyn sąd prawomocnie wymierzył kobiecie karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 1000 zł.

Pięcioletni zakaz wykonywania zawodu

Pozostałe rozstrzygnięcia z pierwszego wyroku utrzymano w mocy. Skazana otrzymała pięcioletni zakaz wykonywania zawodu pielęgniarki.

Ewa B. musi także naprawić szkodę i zwrócić rodzicom pokrzywdzonych dzieci kwoty, które według aktu oskarżenia wynoszą od 100 do 1000 zł. Na oskarżoną nałożono ponadto obowiązek pokrycia kosztów sądowych za obie instancje.

Orzeczenie jest już prawomocne, jednak stronom postępowania nadal przysługuje prawo do wniesienia kasacji.

Jak wyszła na jaw afera szczepionkowa w Szczecinku?

Proceder ujawniła w 2019 roku jedna z matek. Kobieta zwróciła uwagę na to, że oferowana przez pielęgniarkę cena szczepienia była niższa niż apteczny koszt samego preparatu.

Zaniepokojona matka poprosiła producenta o weryfikację numeru serii wpisanego do dokumentacji medycznej. Przedsiębiorstwo odpowiedziało, że szczepionka o takim oznaczeniu nigdy nie została przez nie wyprodukowana.

Kolejne uchybienia zgłaszali następni rodzice, a jeden z nich podczas wizyty u lekarza odkrył braki w książeczce zdrowia swojego dziecka. Dokument zawierał jedynie datę zabiegu, natomiast brakowało w nim wymaganego numeru serii oraz oznaczenia preparatu.

Wnioski prokuratury i obrony w procesie apelacyjnym pielęgniarki

W trakcie apelacji obrona wnosiła o uniewinnienie Ewy B. bądź złagodzenie wymierzonej jej kary. Z kolei prokuratura i pełnomocnicy pokrzywdzonych rodziców domagali się utrzymania wyroku pierwszej instancji w całości.

Oskarżyciele przekonywali, że zebrane dowody potwierdzają, iż pielęgniarka nie kupowała szczepionek, którymi rzekomo szczepiła pacjentów. Sąd Okręgowy w Koszalinie uznał jednak ten materiał za niewystarczający do przypisania jej winy za narażenie zdrowia i życia dzieci, utrzymując wyrok wyłącznie w części dotyczącej oszustwa.

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