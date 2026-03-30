Kino koreańskie w szczecineckim DKF. "Bez wyjścia" już w środę!

Fabuła: Kariera po trupach

Głównym bohaterem filmu jest Man-su (w tej roli gwiazda „Squid Game”, Lee Byung-hun), człowiek sukcesu, który prowadzi idealne życie u boku pięknej żony i dwójki dzieci. Wszystko rozpada się w jednej chwili, gdy po 25 latach pracy w zakładzie celulozowym zostaje zwolniony w wyniku restrukturyzacji. Man-su, dla którego utrata posady oznacza społeczną śmierć i plamę na honorze, decyduje się na drastyczny krok: postanawia dosłownie wyeliminować konkurencję, planując zabójstwa osób stojących wyżej od niego w hierarchii zawodowej.

Analiza Pauli Apanowicz: Toksyczny kult pracy

Gościem specjalnym audycji omawiającej film była filmoznawczyni Paula Apanowicz, która określiła Park Chan-wooka mianem jednego z „najsłynniejszych południowokoreańskich reżyserów” oraz twórcy „bezkompromisowego i bardzo świadomego swojego stylu”. Według niej, „Bez wyjścia” to nie tylko thriller, ale przede wszystkim głęboki komentarz społeczny.Blondynka Hitchcocka wskazuje, że reżyser w swoim nowym filmie „będzie gdzieś demitologizował problem tego etosu pracy w Korei Południowej, który jest jak najbardziej toksyczny”. Zaznacza, że koreański kult pracy opiera się na tytanicznym wysiłku, który często prowadzi do zatracenia życia prywatnego, a w skrajnych przypadkach – do tragicznych statystyk samobójstw. Ekspertka podkreśla również nowoczesny wymiar filmu:

Co Park Chan-wook unowocześni, to komentarz względem sztucznej technologii AI. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe.

Styl: Makabryczna farsa i estetyka przemocy

Film charakteryzuje się typowym dla Parka „gatunkowym miszmaszem”, w którym czarny humor przeplata się z emocjonalną głębią. Jak zauważa Paula Apanowicz, Park Chan-wook mistrzowsko stosuje przełamywanie sekwencji pełnych grozy i makabry specyficznym humorem:

Park Chan-wook jak najbardziej to stosuje... Przemoc na jego ekranie ma tylko i wyłącznie wskazywać pewne problemy. No i ten taki właśnie humorystyczny nawias ma też zapobiegać naszemu wstrząsowi

Blondynka Hitchcocka dodała również, że kino koreańskie, w przeciwieństwie do hollywoodzkiego, unika łatwych rozwiązań:

...trzymają się z dala od takich pokrzepiających, prostych, optymistycznych zakończeń.

Dlaczego warto wybrać się na DKF?

„Bez wyjścia” to film nagradzany na międzynarodowych festiwalach, w tym za najlepszą reżyserię w Sitges. Krytycy porównują go do kultowego „Parasite”, jednak w wersji bardziej slapstickowej i surrealistycznej. To wizualna maestria, która – jak twierdzi Apanowicz – ma na celu wywołanie silnych emocji i zmuszenie widza do refleksji nad współczesną kondycją człowieka.Seans w szczecineckim kinie Wolność odbędzie się 1 kwietnia. To pozycja obowiązkowa dla fanów kina, którzy szukają w filmie czegoś więcej niż tylko rozrywki – szukają odwagi w przełamywaniu tabu i bezkompromisowej diagnozy naszych czasów.

i Autor: Natalia Błachowska

Paula Apanowicz, czyli szczecinecka Blondynka Hitchcocka o Parku Chan-wooku:

