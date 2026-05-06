Już niedługo wszystkie serca zabiją w kolorach tęczy - przed Nami Gala Stowarzyszenia "Radość z życia" !

To coroczne święto podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia”, które od lat udowadnia, że każdy, nawet najmniejszy sukces, zasługuje na najwyższe uznanie.

Historia zrodzona z pasji

Stowarzyszenie „Radość z życia” rozpoczęło swoją misję w lipcu 2012 roku. Założyciele, Paulina i Błażej Sokołowscy, mając zaledwie 26 lat, podjęli się ogromnego wyzwania, jakim było stworzenie miejsca niosącego realną pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami. Wszystko zaczęło się w Gudowie, w budynku po byłej szkole podstawowej.

Początki były skromne – 15 pracowników i 18 dzieci

Dziś, po czternastu latach działalności, Stowarzyszenie "Radość z życia" to prężnie działający zespół placówek, pod którego opieką znajduje się około 150 podopiecznych, wspieranych przez blisko 100 specjalistów. Misją stowarzyszenia pozostaje niezmiennie wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami oraz prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.

Kompleksowe wsparcie w jednym miejscu

Działalność Stowarzyszenia to nie tylko edukacja, ale przede wszystkim wielospecjalistyczna terapia i rehabilitacja. Pod jego skrzydłami funkcjonuje szereg placówek: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) w Wałczu, Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Gudowie, Szkoła Podstawowa w Gudowie oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Gudowie. Kluczowym elementem oferty jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, skierowane do najmłodszych dzieci, od momentu urodzenia aż do rozpoczęcia nauki w szkole. Placówka kładzie ogromny nacisk na innowacyjne metody pracy, w tym hydroterapia oraz terapie z udziałem zwierząt – hipoterapia i dogoterapia.

XIV Gala: Ziemskie Korzenie, Kosmiczne Marzenia

Nadchodząca Gala Tęczowych Serc to moment, w którym uwaga wszystkich skupia się na indywidualnych postępach dzieci. Co roku gala ma inne hasło i motyw przewodni. W tym roku padło na kosmos - „Ziemskie Korzenie, kosmiczne marzenia”. Wybór tematu ma na celu pokazanie różnicy między marzeniami rodziców o zdrowiu swoich dzieci a prostymi, przyziemnymi pragnieniami samych podopiecznych.

Podczas uroczystości zostaną wręczone statuetki w kilkunastu kategoriach

Nazwy nagród, takie jak „Łakomczuszek roku”, „Rozśpiewana nutka” czy „Młody Picasso”, odnoszą się do konkretnych sukcesów terapeutycznych. Przykładowo, tytuł „Łakomczuszka” otrzymuje dziecko, które pokonało wybiórczość pokarmową i nauczyło się samodzielnie spożywać posiłki, co jest ogromnym krokiem w jego rozwoju.

Oprócz wręczenia statuetek, goście będą mogli obejrzeć spektakl przygotowany przez kadrę i podopiecznych, ukazujący siłę rehabilitacji i jej wpływ na budowanie odporności psychicznej.

Gość specjalny podczas XIV Gali Tęczowych Serc

Co roku organizatorzy szykują dla uczestników niespodziankę - gościa specjalnego powiązanego z tematem gali. W tym roku gościem specjalnym gali będzie Wiktor Waligóra, którego utwór „Kosmos” idealnie wpisuje się w motyw przewodni wydarzenia.

Razem możemy więcej

Sukces Stowarzyszenia opiera się na bliskiej współpracy z rodzicami, którzy odgrywają rolę kluczowych partnerów w procesie terapeutycznym. Placówki oferują im wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz cykliczne spotkania pozwalające na wymianę doświadczeń i wspólne radzenie sobie z trudnościami. Działalność Stowarzyszenia „Radość z życia” jest możliwa dzięki nieustającej pasji założycieli, pracowników, współpracy z samorządami oraz wsparciu darczyńców. Jak podkreślają Paulina i Błażej Sokołowscy, to dzięki wspólnotowemu wysiłkowi dzieci z Gudowa mogą „sięgać chmur i kraść Księżyc”, odnajdując każdego dnia prawdziwą radość z życia.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w Gali, aby wspólnie celebrować te niezwykłe sukcesy i dodać skrzydeł tym młodym marzycielom.

Paulina i Błażej Sokołowscy o Stowarzyszeniu "Radość z życia"

Paulina i Błażej Sokołowscy o XIV Gali Tęczowych Serc