Weronika Makarewicz i Shihan Wojciech Hurka na Mistrzostwach Europy

Do nadmorskiego miasta zjechały setki zawodników z całej Europy, by zmierzyć się w duchu walki, dyscypliny i wzajemnego szacunku. Za organizację 37. Mistrzostw Europy Karate Kyokushin stoją: Polska Organizacja Kyokushinkai, Zachodniopomorski Okręgowy Związek Karate oraz Świnoujska Akademia Karate Kyokushin pod przewodnictwem Senseia Pawła Sujki – i nie ulega wątpliwości, że to wydarzenie na najwyższym europejskim poziomie.

Co więcej – rywalizacja wyjdzie poza granice jednego miasta. Część zmagań odbywa się również w urokliwym Ahlbeck, tworząc wyjątkową, międzynarodową przestrzeń sportowej rywalizacji. Podczas dwóch dni rywalizacji na matach pokaże się pełne spektrum zawodników – od najmłodszych talentów po doświadczonych seniorów i mastersów.

Swoje możliwości sprawdzą również reprezentanci Polski, a w tym zawodnicy ze Szczecineckiego Klubu Karate Kyokushin, którzy – jak zawsze – wchodzą na matę z determinacją, charakterem i sercem do walki. Nasz Klub będzie miał w tych mistrzostwach wyjątkowa reprezentację. Barw Klubu, a jednocześnie całej Polski, bronić będą Weronika Makarewicz oraz Wojciech Hurka.

Szczególną uwagę przyciąga powrót Shihana Hurki – doświadczonego wojownika, który po latach przerwy ponownie stanie na macie, by zmierzyć się z rywalami. To nie tylko sportowy comeback, ale także historia o pasji, która nigdy nie gaśnie, o drodze, która – nawet jeśli na chwilę przerwana – zawsze prowadzi z powrotem do źródła.

Obok niego stanie Weronika Makarewicz – reprezentująca młodsze pokolenie, głodna walki, ambitna i gotowa, by pokazać swój charakter na europejskiej scenie.

To połączenie doświadczenia i świeżej energii, tradycji i nowej siły – dokładnie tego, czym od zawsze był Kyokushin.

W programie oczywiście to, co w Kyokushin najczystsze i najbardziej wymagające: kata i kumite – czyli precyzja, siła, wytrzymałość i nieugięty duch.

To będą dni pełne emocji, adrenaliny i sportowej pasji na najwyższym poziomie.

Będziemy na bieżąco dzielić się z Wami wszystkim co najważniejsze.

