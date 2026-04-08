Kultowe połczyńskie parasolki wracają na swoje miejsce!

Znak rozpoznawczy Połczyna-Zdroju i niewątpliwa ozdoba miejskiego deptaka na ulicy Grunwaldzkiej.

Ulica wypełniona parasolkami stała się wizytówką Połczyna‑Zdroju, chętnie fotografowaną i szeroko udostępnianą w mediach społecznościowych. Ulica Grunwaldzka, historyczny trakt prowadzący przez serce uzdrowiska, ponownie zyskuje wyjątkowy klimat, który od lat buduje pozytywny wizerunek miasta. Setki barwnych parasoli tworzą charakterystyczny dach nad deptakiem, zamieniając centrum miasta w tętniącą kolorami przestrzeń spacerową.

Powrót parasolek to dla wielu symbol rozpoczęcia sezonu wiosenno‑letniego.

Mieszkańcy mogą spodziewać się, że po zakończeniu montażu parasolki pozostaną nad deptakiem przez całe lato, towarzysząc licznym wydarzeniom kulturalnym i spacerom po centrum.

Kolorowa instalacja już teraz przyciąga pierwszych przechodniów, którzy zatrzymują się, by zrobić zdjęcia i podziwiać powracającą atrakcję.