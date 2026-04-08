17-latek uciekał przed policją. Zaskakujący finał pościgu w jeziorze

17-latek uciekał przed policją w Szczecinku

Sierżant P. Kucharska oraz sierżant M. Klingbeil patrolowali szczecineckie ulice, kiedy zwrócili uwagę na młodzieńca pokonującego jezdnię poza wyznaczonym przejściem dla pieszych. Sprawca drogowego wykroczenia błyskawicznie dostrzegł zbliżających się funkcjonariuszy i natychmiast rozpoczął ucieczkę, próbując uniknąć jakiegokolwiek spotkania ze stróżami prawa.

Jeden z mundurowych natychmiast opuścił pojazd służbowy, podejmując dynamiczną pogoń za uciekinierem. Piesza interwencja przeniosła się z miejskich ulic bezpośrednio na teren parku, gdzie drogę skutecznie zablokowała mu policjantka kierująca radiowozem. Pozbawiony innych możliwości 17-latek rzucił się wprost w tonę pobliskiego jeziora Trzesiecko.

Uciekinier w jeziorze Trzesiecko szybko trafił w ręce służb

Desperacki plan nastolatka okazał się całkowicie nieskuteczny, ponieważ stróż prawa znajdował się tuż za jego plecami. Mundurowy bez zawahania wyciągnął wyziębionego i osłabionego uciekiniera na suchy ląd. Na miejsce natychmiast zadysponowano zespół ratownictwa medycznego, który profesjonalnie udzielił pomocy medycznej wyłowionemu chłopakowi.

— Nieletni na wszelkie sposoby starał się uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. Najpierw uciekał przed funkcjonariuszami, a potem wskoczył do jeziora, narażając własne zdrowie — mówi asp. szt. Anna Matys, oficer prasowy KPP w Szczecinku.

Zatrzymany 17-latek próbował oszukać funkcjonariuszy

Po opuszczeniu lodowatej wody młodzieniec nie dawał za wygraną i postanowił podać fałszywą tożsamość. Zatrzymany kilkukrotnie przedstawiał się personaliami swojego młodszego brata, chcąc w ten sposób zmylić interweniujących policjantów. Oficer dyżurny szybko skontaktował się z rodziną uciekiniera, co błyskawicznie zmusiło nastolatka do wyjawienia prawdziwych danych.

— Determinacja i pomysłowość nieletniego nie uchroniły go przed konsekwencjami. Młody wiek nie zwalnia z odpowiedzialności za łamanie prawa — podkreśla asp. szt. Matys.

Nastolatek wrócił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego

Finał tej niebezpiecznej szarży wiązał się z nałożeniem na młodego mężczyznę mandatu karnego za popełnione wcześniej wykroczenia. Następnie policjanci przetransportowali chłopaka prosto do placówki wychowawczej, w której na mocy wcześniejszego postanowienia wydanego przez sąd rodzinny powinien stale przebywać.

Kąpiel w chłodnym zbiorniku wodnym mogła przynieść tragiczne skutki, jednak cała sytuacja ostatecznie zakończyła się brakiem poważnych obrażeń. Złapany uciekinier został bezpiecznie odwieziony do ośrodka, którego mury wcześniej samowolnie opuścił.

