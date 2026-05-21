Za nami XIV Gala Tęczowych Serc

Gala Tęczowych Serc to coroczne wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia” w Drawsku Pomorskim, podczas którego honorowani są podopieczni organizacji za ich codzienną walkę, talenty i osiągnięcia.

Uroczystość jest także okazją do podziękowania osobom, instytucjom i darczyńcom, którzy wspierają działalność stowarzyszenia oraz pomagają w organizacji rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Historia Stowarzyszenia "Radość z życia"

Ta piękna historia zrodziła się z wielkiej pasji i empatii w marcu 2012 roku. To właśnie wtedy Paulina i Błażej Sokołowscy, mając zaledwie 26 lat, podjęli się ogromnego wyzwania i stworzyli w budynku po byłej szkole podstawowej w Gudowie miejsce, które niesie realną pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami.

Choć początki były skromne, a zespół liczył 15 pracowników dbających o 18 podopiecznych, organizacja przeszła niesamowitą drogę. Po czternastu latach działalności Stowarzyszenie „Radość z życia” to prężnie rozwijająca się sieć placówek. Dziś blisko 100 zaangażowanych specjalistów otacza profesjonalną opieką około 150 podopiecznych, niezmiennie realizując misję wyrównywania szans oraz prowadzenia osób z niepełnosprawnościami ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.

Pod skrzydłami organizacji funkcjonuje szereg wyspecjalizowanych placówek: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) w Wałczu, Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Gudowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. prof. Marty Bogdanowicz oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

XIV Gala Tęczowych Serc

Tegoroczna Gala Tęczowych Serc, zorganizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia”, odbyła się pod niezwykle wymownym hasłem: „Ziemskie korzenie i kosmiczne marzenia”.

Byliśmy na miejscu i jeszcze przed startem zapytaliśmy prezesa Stowarzyszenia, Błażeja Sokołowskiego, jakie emocje mu towarzyszą:

Błażej Sokołowski przed Galą

Przed samą galą wicedyrektor Joanna Szymalak i Małgorzata Rudnicka opowiedziały o wielkich emocjach oraz o przygotowaniach do tego wyjątkowego święta:

Wicedyrektor Joanna Szymalak i Małgorzata Rudnicka przed Galą

Na widowni ramię w ramię z rodzicami i terapeutami płakali oraz śmiali się zaproszeni goście.

Wśród nich obecna była wicemarszałkini naszego województwa Anna Bańkowska, którą zapytaliśmy o współpracę ze Stowarzyszeniem:

Wicemarszałek województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska przed Galą

Nie mogło zabraknąć także Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału PFRON, Bartosza Baszczyńskiego, który wspiera misję Stowarzyszenia:

Dyrektor PFRON Bartosz Baszczyński przed Galą

Ten wieczór pokazał, że choć codzienne zmagania dzieci bywają trudne, to ich marzenia nie mają granic.

Na scenie zobaczyliśmy prawdziwych bohaterów – pełnych pasji, uśmiechu i siły.

Statuetki Tęczowych Serc, które odebrały dzieci, to coś więcej niż zwykłe nagrody.

To dowód na to, że z pomocą ludzi o wielkich sercach można pokonać każdą barierę.

Posłuchajcie, jakie emocje towarzyszyły gościom tuż po tej wyjątkowej gali:

Jako pierwszy swoimi wrażeniami podzielił się gospodarz miasta, Burmistrz Drawska Pomorskiego, Krzysztof Czerwiński:

Burmistrz Drawska Pomorskiego Krzysztof Czerwiński po Gali

Tuż obok niego, głębokiego poruszenia nie krył Wicestarosta Drawski, Tomasz Budzyński, który otrzymał statuetkę "Przyjaciela Stowarzyszenia":

Wicestarosta Drawski Tomasz Budzyński po Gali

Żołnierski punkt widzenia, ale też mnóstwo serdeczności wniósł podpułkownik Sylwester Kołszutowicz, który ze wzruszeniem podsumował wydarzenie:

PPŁK Sylwester Kołsutowicz o gali

Kulisy tego organizacyjnego sukcesu zdradziła nam z kolei Anna Gostomczyk, koordynatorka gali, która czuwała nad każdym elementem kosmicznego scenariusza:

Anna Gostomczyk - koordynatorka Gali

Na koniec, o podsumowanie tego wyjątkowego wieczoru zapytałyśmy osobę, bez której ta gala w ogóle by się nie odbyła – główną organizatorkę, Paulinę Sokołowską:

Paulina Sokołowska - wrażenia po Gali

To była prawdziwa lekcja wrażliwości, która zostanie w sercach na bardzo długo.

Jesteśmy dumni, że jako redakcja Radia Eska Szczecinek mogliśmy objąć to wydarzenie naszym patronatem medialnym i być częścią tego wieczoru.