Za nami XIV Gala Tęczowych Serc

Gala Tęczowych Serc to coroczne wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia” w Drawsku Pomorskim, podczas którego honorowani są podopieczni organizacji za ich codzienną walkę, talenty i osiągnięcia.
Uroczystość jest także okazją do podziękowania osobom, instytucjom i darczyńcom, którzy wspierają działalność stowarzyszenia oraz pomagają w organizacji rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
Historia Stowarzyszenia "Radość z życia"
Ta piękna historia zrodziła się z wielkiej pasji i empatii w marcu 2012 roku. To właśnie wtedy Paulina i Błażej Sokołowscy, mając zaledwie 26 lat, podjęli się ogromnego wyzwania i stworzyli w budynku po byłej szkole podstawowej w Gudowie miejsce, które niesie realną pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami.
Choć początki były skromne, a zespół liczył 15 pracowników dbających o 18 podopiecznych, organizacja przeszła niesamowitą drogę. Po czternastu latach działalności Stowarzyszenie „Radość z życia” to prężnie rozwijająca się sieć placówek. Dziś blisko 100 zaangażowanych specjalistów otacza profesjonalną opieką około 150 podopiecznych, niezmiennie realizując misję wyrównywania szans oraz prowadzenia osób z niepełnosprawnościami ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.
Pod skrzydłami organizacji funkcjonuje szereg wyspecjalizowanych placówek: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) w Wałczu, Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Gudowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. prof. Marty Bogdanowicz oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
XIV Gala Tęczowych Serc
Tegoroczna Gala Tęczowych Serc, zorganizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia”, odbyła się pod niezwykle wymownym hasłem: „Ziemskie korzenie i kosmiczne marzenia”.
Byliśmy na miejscu i jeszcze przed startem zapytaliśmy prezesa Stowarzyszenia, Błażeja Sokołowskiego, jakie emocje mu towarzyszą:
Przed samą galą wicedyrektor Joanna Szymalak i Małgorzata Rudnicka opowiedziały o wielkich emocjach oraz o przygotowaniach do tego wyjątkowego święta:
Na widowni ramię w ramię z rodzicami i terapeutami płakali oraz śmiali się zaproszeni goście.
Wśród nich obecna była wicemarszałkini naszego województwa Anna Bańkowska, którą zapytaliśmy o współpracę ze Stowarzyszeniem:
Nie mogło zabraknąć także Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału PFRON, Bartosza Baszczyńskiego, który wspiera misję Stowarzyszenia:
Ten wieczór pokazał, że choć codzienne zmagania dzieci bywają trudne, to ich marzenia nie mają granic.
Na scenie zobaczyliśmy prawdziwych bohaterów – pełnych pasji, uśmiechu i siły.
Statuetki Tęczowych Serc, które odebrały dzieci, to coś więcej niż zwykłe nagrody.
To dowód na to, że z pomocą ludzi o wielkich sercach można pokonać każdą barierę.
Posłuchajcie, jakie emocje towarzyszyły gościom tuż po tej wyjątkowej gali:
Jako pierwszy swoimi wrażeniami podzielił się gospodarz miasta, Burmistrz Drawska Pomorskiego, Krzysztof Czerwiński:
Tuż obok niego, głębokiego poruszenia nie krył Wicestarosta Drawski, Tomasz Budzyński, który otrzymał statuetkę "Przyjaciela Stowarzyszenia":
Żołnierski punkt widzenia, ale też mnóstwo serdeczności wniósł podpułkownik Sylwester Kołszutowicz, który ze wzruszeniem podsumował wydarzenie:
Kulisy tego organizacyjnego sukcesu zdradziła nam z kolei Anna Gostomczyk, koordynatorka gali, która czuwała nad każdym elementem kosmicznego scenariusza:
Na koniec, o podsumowanie tego wyjątkowego wieczoru zapytałyśmy osobę, bez której ta gala w ogóle by się nie odbyła – główną organizatorkę, Paulinę Sokołowską:
To była prawdziwa lekcja wrażliwości, która zostanie w sercach na bardzo długo.
