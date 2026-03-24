Miał w kieszeni narkotyki. Tłumaczył, że to... kabanosy

Nerwowe zachowanie i intensywny zapach

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu prowadzili rutynowe działania ukierunkowane na nieletnich. Gdy zauważyli młodego mężczyznę, który wyraźnie denerwował się na ich widok, postanowili go skontrolować. Funkcjonariusze byli po cywilnemu, więc 17‑latek nie spodziewał się interwencji.

Już podczas pierwszych chwil rozmowy policjanci wyczuli od niego silną woń marihuany. To wystarczyło, by dokładniej sprawdzić, co nastolatek ma przy sobie.

„To tylko kabanosy” — tłumaczenie, które nie pomogło

Zapytany o zawartość kieszeni, chłopak próbował zbagatelizować sprawę. Twierdził, że nosi przy sobie… kabanosy. Policjanci szybko zweryfikowali tę wersję wydarzeń. Zamiast przekąsek znaleźli ponad 10 gramów suszu roślinnego, który został zabezpieczony jako substancja odurzająca.

Jak ustalili funkcjonariusze, 17‑latek był również pod wpływem narkotyku.

Konsekwencje mogą być poważne

W Polsce posiadanie narkotyków jest nielegalne. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz grzywna. Sprawą nastolatka zajmie się teraz sąd.

