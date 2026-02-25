Miasto Kobiet: Cztery lata inspiracji i kobiecej energii w Szczecinku

Cztery kobiety, cztery charaktery

Za sukcesem Miasta Kobiet stoją cztery kreatywne i niepodrabialne dusze: Aneta Golan, Monika Furmaniuk, Natalia Guzdaj-Sochocka oraz Katarzyna Zielińska-Smulczak. Choć każda z nich ma inny temperament i mocne strony, w pracy i poza nią tworzą zgrany i uzupełniający się zespół.

Wyjątkowe czwarte urodziny z Joanną Flis

Nadchodzące czwarte urodziny Miasta Kobiet będą kręcić się wokół tematu miłości do siebie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Joanna Flis – ceniona psychoterapeutka, psycholożka oraz ekspertka medialna. Tematyka spotkania ma skłonić uczestniczki do refleksji nad „zdrowym egoizmem” i uświadomić im, że relacja z samą sobą jest najważniejszym związkiem w życiu.

Zainteresowanie urodzinowym spotkaniem przerosło oczekiwania organizatorek – wszystkie miejsca rozeszły się w zaledwie półtora dnia po ogłoszeniu zaproszenia. Podczas wydarzenia przewidziano również specjalną niespodziankę oraz moment na podziękowanie najbardziej zaangażowanym uczestniczkom, które towarzyszą inicjatywie niemal od pierwszego spotkania.

Cztery lata inspiracji

W ciągu ostatnich czterech lat w ramach inicjatywy Miasto Kobiet odbyło się wiele inspirujących spotkań, warsztatów i prelekcji, w których uczestniczyły setki kobiet oraz dziesiątki inspirujących gości z całej Polski.

Inauguracyjne spotkanie poprowadziła lokalna trenerka Anna Gąsiorowska, a w ślad za nią poszły kolejne prelegentki, takie jak podróżniczka Magda Bębenek – promująca ekologię i self-publishing – czy pisarka Mira Marcinów.

Ważnymi wydarzeniami były jubileusze: pierwsze urodziny z warsztatami pewności siebie Joanny Janowicz, trzecia rocznica z udziałem wicedyrektorki Muzeum Narodowego Małgorzaty Łobockiej.

Inicjatywa ewoluowała, zapraszając podróżnika Piotra Horzelę jako pierwszego mężczyznę w historii projektu, a także goszcząc lokalne talenty, takie jak mistrzyni cukiernictwa Beata Kruczkowska, która możliwość wystąpienia wylicytowała podczas aukcji WOŚP. Nie tak dawno w Mieście Kobiet gościł kolejny mężczyzna - szczecinecki pisarz Piotr Rozmus.

Sukces tego przedsięwzięcia wykracza poza granice miasta, czego dowodem jest powstanie siostrzanej inicjatywy w Miastku oraz fakt, że projekt na stałe wpisał się w lokalny kalendarz kulturalny.

Bezpłatna inicjatywa, która zbiera mieszkanki Szczecinka co miesiąc w jednym miejscu

Jednym z filarów Miasta Kobiet jest jego dostępność – spotkania są całkowicie bezpłatne, co pozwala dotrzeć do każdej kobiety bez względu na jej budżet. Inicjatywa cieszy się dużym wsparciem lokalnych partnerów, a patronem medialnym 4. urodzin Miasta Kobiet jest Radio Eska Szczecinek.

Miasto Kobiet to nie tylko comiesięczne wykłady, to przede wszystkim czas na odcięcie się od codziennych obowiązków i skupienie na własnym rozwoju w atmosferze pełnej pozytywnej energii i wzajemnego wsparcia.