Nowy rozdział Gessa i Pixelpacka: Przed Nami Paper Moon!

Artyści połączyli siły pod wspólnym szyldem Paper Moon, nad którym w tajemnicy pracowali od dłuższego czasu. Droga do tego momentu była jednak pełna zwrotów akcji.

Od samouka po zagraniczne współprace

Historia tego projektu to przede wszystkim opowieść o wielkiej pasji, która zaczęła się bardzo niewinnie. Patryk stawiał pierwsze kroki w świecie muzyki jako 17-latek, będąc uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Elżbiety w Szczecinku.

Zupełnie sam, z polecenia znajomego, ściągnął program do tworzenia bitów. Jak sam dzisiaj wspomina – od razu zakochał się w dźwiękach bez pamięci.

Ciekawostką dotyczącą twórczości Patryka Puszkiewicza (działającego pod pseudonimami GESS oraz Fadeback) jest fakt współpracy z amerykańską wokalistką Bonnie Legion.

Oboje artyści stworzyli polsko-amerykański duet, którego owocami były utwory z gatunku muzyki elektronicznej.

Wielki powrót za sprawą Pixelpacka

Po okresie intensywnych sukcesów w życiu Patryka przyszedł czas na zmianę priorytetów. Przeprowadzki, studia, codzienna praca i inne pasje sprawiły, że muzyka na dłuższy czas zeszła na dalszy plan.

Wydawało się, że to koniec przygody z produkcją, ale wtedy nastąpił przełom. Pasja wróciła z podwójną siłą dzięki Michałowi Moskalowi (znanemu jako Pixelpack). To właśnie on ponownie zaczął tworzyć, eksperymentować z brzmieniem i zaraził tą energią Patryka. Po świetnie przyjętym minialbumie „Unfold”, naturalnym krokiem dla obu twórców było sformalizowanie współpracy. Tak narodził się duet, w który obaj wkładają teraz całe swoje producenckie serce.

Czym zaskoczy nas Paper Moon?

Nowy projekt to odważny krok w stronę przyszłości.

Paper Moon ma być unikalnym połączeniem muzyki elektronicznej z futurystycznymi brzmieniami funky.

Artyści nie każą fanom długo czekać na pierwsze efekty swojej pracy w studio.

Już 4 września światło dzienne ujrzą dwa premierowe utwory, które oficjalnie otworzą ten ekscytujący rozdział.

Producenci odwiedzili nasze studio i na pytanie Natalii Błachowskiej: „jaka to będzie muzyka?”,uchylili rąbka tajemnicy, zapowiadając świeże, pełne energii brzmienia, które mają całkowicie zaskoczyć dotychczasowych słuchaczy.

Wszystko wskazuje na to, że wrześniowa premiera mocno namiesza na polskiej scenie muzyki elektronicznej.

Autor: Paper Moon/ Archiwum prywatne

A rozmowę Natalii Błachowskiej z Michałem Moskalem i Patrykiem Puszkiewiczem możecie przesłuchać tutaj:

Rozmowa o Paper Moon