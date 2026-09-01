Szczecinek na drodze do miana najbezpieczniejszego miasta w Polsce. Sztuczna inteligencja i system HikCentral wkraczają na ulice

Sztuczna inteligencja w służbie mieszkańcom: Jak działa system NetWatch?

Fizyczna obserwacja kilkudziesięciu ekranów jednocześnie przez wiele godzin jest zadaniem niezwykle nużącym i podatnym na błędy. W Szczecinku, gdzie operatorzy Straży Miejskiej mają pod nadzorem ponad 70 kamer, wyzwanie to było szczególnie odczuwalne.

Rozwiązaniem tego problemu stał się system NetWatch, opracowany przez wrocławską spółkę technologiczną. Narzędzie to nie zastępuje pracy ludzkiej, lecz stanowi dla niej wsparcie. Sztuczna inteligencja analizuje obraz ze wszystkich miejskich kamer jednocześnie w czasie rzeczywistym. Jeśli w polu widzenia którejkolwiek z nich wydarzy się coś niepokojącego – system natychmiast wysyła alert do operatora, automatycznie kierując jego uwagę na konkretny ekran.

Co istotne, wdrożenie to było bezbolesne pod względem finansowym i technicznym, ponieważ oprogramowanie NetWatch nie wymagało wymiany dotychczasowych kamer. Elastycznie integruje się ono zarówno ze starym sprzętem, jak i nowo instalowanymi urządzeniami.

Mózg operacyjny systemu: Platforma HikCentral i rejestratory NVR

Równolegle z wdrożeniem algorytmów analitycznych, Szczecinek realizuje głęboką modernizację swojej centrali monitoringu. Sercem nowego zaplecza technologicznego staje się platforma zarządzająca HikCentral.To zaawansowany system operacyjny, który spaja całą infrastrukturę wizyjną miasta w jeden, sprawnie funkcjonujący organizm. Do jego głównych zadań należy:

Tworzenie interaktywnych map: Pozwala na naniesienie wszystkich punktów kamerowych bezpośrednio na cyfrowy plan Szczecinka, co umożliwia natychmiastową lokalizację zdarzeń.

Zarządzanie uprawnieniami i kontami: Precyzyjne przydzielanie ról, bezpieczne logowanie oraz nadzór nad poziomami dostępu dla poszczególnych strażników i policjantów.

Koordynacja rejestracji i retencji: Nadzorowanie harmonogramów zapisu wideo na trzech nowych rejestratorach sieciowych NVR. Urządzenia te wyposażone są w technologię zapewniającą bezpieczne odzyskiwanie danych w przypadku awarii dysków.

Od bójki do zgubionego auta: Co potrafi nowa technologia?

Wdrożone algorytmy sztucznej inteligencji zostały precyzyjnie zaprojektowane tak, aby rozpoznawać konkretne, kluczowe dla porządku publicznego sytuacje. W czasie rzeczywistym system potrafi wykryć i zaalarmować służby o bójkach, wypadkach drogowych, aktach wandalizmu, nielegalnym zaśmiecaniu, a także o osobach leżących na ziemi, które mogą potrzebować natychmiastowej pomocy medycznej.

Drugim, rewolucyjnym filarem działania AI jest błyskawiczne przeszukiwanie nagrań archiwalnych. Dawniej odnalezienie konkretnego zdarzenia lub sprawcy w wielogodzinnym materiale wideo zajmowało operatorom od jednej do trzech godzin żmudnej pracy. Dziś, dzięki sztucznej inteligencji, trwa to zaledwie kilka chwil.

Operator może wpisać w wyszukiwarkę określone cechy poszukiwanego obiektu – na przykład „czarny samochód” lub „mężczyzna w czerwonej kurtce” – a system AI w mgnieniu oka przeszuka bazę metadanych i wyświetli właściwe ujęcia. Służy to również ściganiu sprawców przestępstw i odnajdywaniu osób zaginionych. Z tego powodu do systemu sukcesywnie wprowadzane są również kamery LPR przeznaczone do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów

Cztery nowe tarcze bezpieczeństwa: Kamery 4K i TandemVu przy rondach i skrzyżowaniach

Rozbudowa monitoringu, dofinansowana w 60% z rządowego programu (kwotą 120 tys. zł przy całkowitym budżecie projektu wynoszącym 200 tys. zł), obejmuje montaż czterech nowoczesnych, inteligentnych kamer o rozdzielczości 4K. Zostaną one zamontowane w miejscach o kluczowym natężeniu ruchu drogowego i pieszego, w pobliżu tras, którymi codziennie do szkół (SP1, SP5, ZST, I LO, ZS2) podążają szczecineccy uczniowie:

Rejon Ronda Zawadzkiej

Rejon Ronda Winanda Osińskiego.

Skrzyżowanie ul. Bohaterów Warszawy i ul. Kisielewskiego.

Skrzyżowanie ul. Bartoszewskiego i ul. Podgórnej.

Dla tych lokalizacji przewidziano m.in. nowatorskie kamery referencyjne Hikvision TandemVu (łączące zalety szerokiego podglądu panoramicznego oraz szczegółowego zoomu obrotowego) oraz kamery obrotowe PTZ.

Projekt rozwiązuje również problem kosztownych przyłączy energetycznych. Kamery będą wieszane bezpośrednio na miejskich słupach latarni i zasilane z instalacji oświetleniowej. Aby system działał bez przerw, każda szafka na latarni zostanie wyposażona w zasilanie awaryjne z akumulatorem LiFePO4 (100 Ah) posiadającym płyty grzewcze (chroniące ogniwa przed mrozem), co zagwarantuje działanie kamer przez minimum 20 godzin po wyłączeniu latarni lub w sytuacji zaniku prądu.

Bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze, tutaj nie będzie żadnej inwigilacji.

- mówił na antenie Radia ESKA Szczecinek Mateusz Sienkiewicz, rzecznik prasowy ratusza.

Zgodność z unijnym AI Act i RODO

Wdrożenie tak zaawansowanych systemów naturalnie budzi pytania o inwigilację i prywatność mieszkańców. Władze Szczecinka oraz komendant Straży Miejskiej kategorycznie uspokajają: system ma chronić, a nie inwigilować.Całość technologii została zaprojektowana w ścisłej zgodzie z przepisami RODO oraz europejskim Aktem o AI (AI Act). Co to oznacza w praktyce?

Brak nasłuchu: Kamery nie posiadają mikrofonów; analizowany i rejestrowany jest wyłącznie obraz.

Brak automatycznego profilowania: System nie służy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania osób na podstawie nagrań.

Ścisłe limity przechowywania: Zapisy wideo, które nie zostaną zabezpieczone jako dowód w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa, są automatycznie i bezpowrotnie usuwane po okresie od 20 do 60 dni (OPZ wymaga zachowania minimum 30-dniowej retencji nagrań)

Lekcja z Oławy: Czy Szczecinek powtórzy spektakularny sukces?

Szczecinek decydując się na to wdrożenie, czerpie bezpośrednie wzorce z dolnośląskiej Oławy, gdzie system NetWatch działa już od pewnego czasu. Wyniki stamtąd są zdumiewające. Wprowadzenie sztucznej inteligencji doprowadziło w Oławie do praktycznego wyeliminowania kradzieży samochodów oraz drastycznego spadku ogólnej przestępczości.

Burmistrz Szczecinka, Jerzy Hardie-Douglas, nie ukrywa, że liczy na identyczne, kapitalne efekty na własnym podwórku. W pełni zintegrowany, szybki i niezwykle precyzyjny system monitoringu to milowy krok w kierunku prawdziwego Smart City, w którym nowoczesne technologie realnie ratują życie, zdrowie i mienie mieszkańców