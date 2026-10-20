Szokujące odkrycie podczas kontroli autobusu. Pijany kierowca wiózł 30 pasażerów

Działania drogówki ujawniły ogromne niebezpieczeństwo

Sytuacja miała miejsce w poniedziałkowy poranek, 19 października, w miejscowości Wierzchowo na terenie gminy Szczecinek. Funkcjonariusze lokalnej drogówki realizowali tam akcję „Alkohol i narkotyki”, której głównym zadaniem jest wyłapywanie zmotoryzowanych stwarzających zagrożenie po spożyciu używek.

W ramach tych działań mundurowi zatrzymali do sprawdzenia rejsowy autobus, który pokonywał trasę między Koszalinem a Szczecinkiem. Za kierownicą pojazdu znajdował się 48-letni kierowca.

Pijany 48-latek miał na pokładzie 30 pasażerów

Sprawdzenie stanu trzeźwości mężczyzny dało szokujący wynik. Okazało się, że kierowca wydmuchał ponad pół promila alkoholu, a na pokładzie jego pojazdu znajdowało się trzydzieści osób.

Ten skrajny brak wyobraźni sprawił, że z każdą minutą jazdy prowadzący narażał zdrowie i życie podróżnych, którzy nieświadomie zaufali mu w kwestii własnego bezpieczeństwa.

– To jeden z niechlubnych „antybohaterów” dzisiejszych działań prowadzonych na terenie całego powiatu. Kierowca autobusu komunikacji międzymiastowej znajdował się w stanie nietrzeźwości i przewoził pasażerów – podkreśla podkom. Anna Matys, oficer prasowy KPP w Szczecinku.

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Nieodpowiedzialny kierowca stanie przed sądem

Policjanci natychmiast przerwali jazdę pijanego mężczyzny. O dalszych losach nieodpowiedzialnego 48-latka zdecyduje teraz sąd, gdzie odpowie za swoje czyny.

Kierowanie jakimkolwiek pojazdem po pijanemu to w Polsce przestępstwo, ale gdy dopuszcza się go zawodowy kierowca transportujący dziesiątki ludzi, sprawa nabiera wyjątkowej wagi ze względu na gigantyczne zagrożenie, jakie stwarza on na drodze.

Mundurowi nie kryją oburzenia sytuacją

Stróże prawa ponownie zwracają się z gorącym apelem o rozwagę do wszystkich uczestników ruchu. Zauważają przy tym, że mimo szeroko zakrojonych akcji społecznych wciąż znajdują się tacy, którzy za nic mają przepisy i wsiadają za kółko po alkoholu.

– Niestety pomimo licznych apeli policyjnych we wszelkiego rodzaju mediach nie brakuje osób, które wsiadają za kierownicę swojego pojazdu, będąc pod wpływem alkoholu. Kierowanie pojazdem zarówno w stanie po spożyciu, jak również w stanie nietrzeźwości jest ogromnym zagrożeniem dla wszystkich użytkowników dróg i nie ma na takie zachowania naszego przyzwolenia! – podkreśla podkom. Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Funkcjonariusze zapowiadają, że to nie koniec tego typu akcji. Regularne kontrole mają na celu bezwzględne eliminowanie pijanych kierowców, którzy w każdej chwili mogą doprowadzić na drogach do śmiertelnych tragedii.

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Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia Pytanie 1 z 10 Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd? Nie, jeśli droga jest pusta Tak, zawsze trzeba się zatrzymać Tylko w przypadku ograniczonej widoczności Następne pytanie