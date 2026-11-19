Inicjatywa jest odpowiedzią na problem nierównego dostępu do edukacji i braku dostosowania materiałów szkoleniowych do potrzeb osób o różnym stopniu sprawności. Jak wskazują twórcy przedsięwzięcia, kluczem do bezpiecznego społeczeństwa jest stworzenie warunków, w których każdy – bez wyjątku – zyska pewność siebie i wiedzę niezbędną do reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Młodzieńczy entuzjazm w walce o równe szanse

Projekt „You can be helpFULL” powstaje w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii. Za jego realizację odpowiadają uczniowie szkoły Elka w Szczecinku. Ich głównym założeniem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat ratowania życia oraz weryfikacja utrwalonych przekonań dotyczących możliwości edukacyjnych różnych grup społecznych.

„Jego głównym założeniem jest zwiększenie świadomości na temat pierwszej pomocy oraz udowodnienie, że każdy człowiek może nauczyć się pomagać innym, niezależnie od stereotypów.”

Młodzi społecznicy zwracają uwagę na fakt, że dotychczasowe metody nauczania pierwszej pomocy często pomijają osoby potrzebujące szczególnego podejścia edukacyjnego, co stwarza barierę w dostępie do wiedzy ratującej życie.

Adresatami działań są między innymi osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Empatia autorów projektu przełożyła się na opracowanie takich metod przekazu, które ułatwiają przyswajanie trudnych zagadnień związanych ze zdrowiem i życiem ludzkim.

Wśród zastosowanych rozwiązań edukacyjnych znalazły się:

Przystępne materiały edukacyjne – opierające się na czytelnej formie graficznej i ograniczeniu skomplikowanej terminologii.

– opierające się na czytelnej formie graficznej i ograniczeniu skomplikowanej terminologii. Proste komunikaty – ułatwiające szybkie zrozumienie najważniejszych zasad postępowania.

– ułatwiające szybkie zrozumienie najważniejszych zasad postępowania. Piktogramy – wizualne wskazówki pozwalające na łatwiejsze zapamiętanie kolejności działań ratowniczych.

– wizualne wskazówki pozwalające na łatwiejsze zapamiętanie kolejności działań ratowniczych. Nauka poprzez praktyczne działanie – umożliwiająca przećwiczenie odruchów i zdobycie realnych umiejętności w bezpiecznym środowisku.

Dzięki takiemu podejściu wiedza ratownicza staje się przystępna, a uczestnicy zajęć zyskują poczucie sprawczości i gotowość do działania w nieprzewidzianych sytuacjach.

Projekt to nie tylko nauka technicznych procedur ratowniczych, ale również przestrzeń do budowania dojrzałych postaw obywatelskich. Twórcy inicjatywy stawiają sobie za cel obalenie krzywdzących mitów dotyczących osób z niepełnosprawnością.

„Ważnym elementem inicjatywy jest przełamywanie stereotypów i pokazywanie, że osoby z niepełnosprawnością również mogą zdobywać umiejętności potrzebne do udzielania pomocy.”

Inicjatywa pokazuje, że osoby z niepełnosprawnościami nie muszą być jedynie odbiorcami wsparcia – mogą stać się aktywnymi ratownikami, gotowymi nieść pomoc innym. Działania te uczą środowisko lokalne empatii, odpowiedzialności za drugiego człowieka oraz odwagi potrzebnej do podjęcia reakcji w obliczu zagrożenia.

Pomaganie nie zna ograniczeń

Dostosowanie sposobu przekazywania wiedzy do indywidualnych potrzeb odbiorców sprawia, że pierwsza pomoc staje się powszechnie dostępna. Każda przeszkolona osoba to większe bezpieczeństwo całej społeczności i większa pewność w sytuacjach kryzysowych.

Podsumowaniem całej inicjatywy jest jej uniwersalne przesłanie, które przyświeca uczniom ze Szczecinka:

„Głównym przesłaniem projektu jest przekonanie, że pomaganie nie zna ograniczeń, a odpowiednia wiedza i wsparcie mogą sprawić, że każdy będzie miał szansę stać się osobą, która potrafi pomóc drugiemu człowiekowi.”

Projekt w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady "Zwolnieni z Teorii". Jego autorami są Gabriela Brodowska Błażej Urbanowicz Miłosz Oleszkiewicz, Karolina Cywińska, Aurelia Michnowicz, Jivan Galustyan z I Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku.