Był poszukiwany w całej Polsce. 38-latek wpadł przez papierosa

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Papieros, który zdradził poszukiwanego
10 lipca funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei z Posterunku SOK w Szczecinku wspólnie z policjantem miejscowej komendy patrolowali teren dworca. Na peronie zauważyli mężczyznę palącego papierosa w miejscu objętym zakazem. Mundurowi podjęli interwencję i wylegitymowali sprawcę wykroczenia.
Podczas sprawdzenia jego danych w policyjnym systemie wyszło na jaw, że 38‑latek jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi‑Północ. Miał do odbycia karę roku i siedmiu miesięcy więzienia.
Z "dymka" prosto do aresztu
Mężczyzna został natychmiast zatrzymany i przekazany patrolowi policji z KPP Szczecinek, który przejął dalsze czynności. Co ciekawe, za samo wykroczenie – palenie w miejscu niedozwolonym – został jedynie pouczony. Znacznie poważniejsze konsekwencje czekały go za ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości.
Wspólne patrole działają
Straż Ochrony Kolei podkreśla, że regularne wspólne patrole z policją są kluczowe dla bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Dzięki współpracy obu formacji możliwe jest szybkie reagowanie na wykroczenia, przestępstwa oraz zatrzymywanie osób poszukiwanych.