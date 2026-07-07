Rusza przebudowa ulicy Piwnej w Połczynie-Zdroju

Gmina Połczyn-Zdrój podpisała umowę z firmą POL-DRÓG S.A. na przebudowę ulicy Piwnej.

To kompleksowa inwestycja, która obejmuje:

• modernizację nawierzchni jezdni wraz z chodnikami i miejscami postojowymi

• budowę nowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej

• oświetlenie zewnętrzne (nowe lampy LED)

• uporządkowanie terenu, zjazdy, krawężniki i wiele innych elementów poprawiających komfort i bezpieczeństwo.

Wykonawcą jest doświadczona firma POL-DRÓG Spółka Akcyjna z Drawska Pomorskiego, a wartość inwestycji wynosi 5.622.545,48 zł brutto.

Plac budowy został już przekazany wykonawcy, a prace mają potrwać do 30 czerwca 2027 roku.

Prace będą się wiązały z pewnymi utrudnieniami w ruchu, dlatego z góry dziękujemy mieszkańcom za cierpliwość i zrozumienie.

Będziemy na bieżąco informować o postępach inwestycji.

To duża i długo wyczekiwana zmiana - ulica Piwna zyska zupełnie nowy, nowoczesny wygląd i lepszą infrastrukturę.