Rusza przebudowa ulicy Piwnej w Połczynie-Zdroju

Gmina Połczyn-Zdrój podpisała umowę z firmą POL-DRÓG S.A. na przebudowę ulicy Piwnej.
To kompleksowa inwestycja, która obejmuje:
• modernizację nawierzchni jezdni wraz z chodnikami i miejscami postojowymi
• budowę nowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
• oświetlenie zewnętrzne (nowe lampy LED)
• uporządkowanie terenu, zjazdy, krawężniki i wiele innych elementów poprawiających komfort i bezpieczeństwo.
Wykonawcą jest doświadczona firma POL-DRÓG Spółka Akcyjna z Drawska Pomorskiego, a wartość inwestycji wynosi 5.622.545,48 zł brutto.
Plac budowy został już przekazany wykonawcy, a prace mają potrwać do 30 czerwca 2027 roku.
Prace będą się wiązały z pewnymi utrudnieniami w ruchu, dlatego z góry dziękujemy mieszkańcom za cierpliwość i zrozumienie.
Będziemy na bieżąco informować o postępach inwestycji.