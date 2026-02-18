Parafia w Gwieździnie ma dość śniegu. Ten apel to hit sieci

Zmęczenie zimową aurą

Ostatnie tygodnie przyniosły w Polsce pogorszenie pogody, które skutecznie utrudnia codzienne funkcjonowanie. Zasypane chodniki, konieczność odśnieżania samochodów oraz utrudnienia komunikacyjne sprawiły, że początkowa radość z białego krajobrazu szybko minęła. Mieszkańcy wielu regionów otwarcie przyznają, że z utęsknieniem wyczekują nadejścia wiosny, ponieważ obecna aura staje się coraz bardziej uciążliwa. Podobne nastroje panują w Parafii w Gwieździnie, położonej w województwie pomorskim, niedaleko Rzeczenicy.

Nietypowy komunikat przed kościołem

Duchowni postanowili podejść do kapryśnej pogody z dystansem, publikując na swoim profilu na Facebooku humorystyczny wpis w ramach akcji "uśmiechnij się". Post przedstawia grafikę, na której widać budynek świątyni oraz stojącą przed nim tablicę. Obrazek, będący w rzeczywistości dziełem sztucznej inteligencji, zawiera zabawny komunikat skierowany do wiernych, co spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem internautów – zdjęcie zebrało prawie tysiąc polubień.

Ktokolwiek modlił się o śnieg, prosimy, aby przestał - głosi napis na tablicy.

Reakcje pod postem jednoznacznie wskazują, że parafianie podzielają tęsknotę za cieplejszymi dniami, a humorystyczna inicjatywa skutecznie poprawiła im nastroje.

Prognozy nie napawają optymizmem

Sytuacja pogodowa w kraju wciąż jest trudna, a niektórzy określają ją mianem armagedonu. Siarczyste mrozy, porywisty wiatr oraz intensywne opady śniegu paraliżują życie w wielu miejscach. Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Przewidywania synoptyków wskazują, że temperatura w nocy może spaść nawet do -15 stopni Celsjusza, co oznacza, że na ocieplenie trzeba będzie jeszcze poczekać. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Temperatura spadnie do nawet -15°C w nocy. To ostatnie podrygi zimy? Mróz to nie wszystko. Prognoza