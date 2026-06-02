Tłumy dzieci i morze uśmiechów w Parku Zdrojowym!

Ta wyjątkowa impreza plenerowa przyciągnęła mieszkańców, oczywiście z najmłodszymi na czele. Przestrzeń obok pijalni wody „Joasia” zamieniła się w tętniący życiem plac zabaw. Na miejscu dzieci zostały ciepło przywitane przez burmistrzów, którzy osobiście wręczyli najmłodszym słodkości.

Sercem festynu była strefa animacji z gigantycznymi bańkami mydlanymi, konkursami i energetycznym mini disco. Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak dmuchane zamki, stoiska z malowaniem twarzy, brokatowymi tatuażami oraz balonowe zoo, gdzie powstawały kolorowe figurki.

Organizatorzy zadbali również o elementy edukacyjne i sportowe. Dzięki zaangażowaniu lokalnych służb i stowarzyszeń uczestnicy mogli bezpiecznie wspinać się na ściance przygotowanej przez OSP Połczyn-Zdrój, spróbować swoich sił w strzelaniu do celu na stoisku klubu Tarcza Połczyn-Zdrój oraz wziąć udział w leśnych warsztatach Nadleśnictwa Połczyn, tworząc własne łapacze snów. Chwilę wytchnienia zapewniała mobilna czytelnia.

Wszystkie przygotowane atrakcje były całkowicie bezpłatne, co pozwoliło dzieciom na beztroską zabawę. Radosne i uśmiechnięte twarze najmłodszych uczestników były najlepszym dowodem na to, że tegoroczne wydarzenie było ogromnym sukcesem.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć!