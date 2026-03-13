Wójt Ryszard Jasionas interweniuje w prokuraturze. Spór o zasady przyjęć do szczecineckich przedszkoli

Istota sporu: Porozumienie albo brak miejsca

Konflikt dotyczy uchwały podjętej przez Radę Miasta Szczecinek we wrześniu 2025 roku. Zmieniła ona obowiązujące od 2017 roku zasady rekrutacji, wprowadzając zapis, który uderza bezpośrednio w mieszkańców gminy wiejskiej Szczecinek.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, dzieci spoza miasta mogą zostać przyjęte do miejskich przedszkoli tylko pod warunkiem zawarcia specjalnego porozumienia międzygminnego.

W praktyce oznacza to, że możliwość korzystania z przedszkoli przez dzieci z gminy jest uzależniona od tego, czy Gmina Szczecinek zgodzi się na bezpośredni zwrot kosztów ich pobytu miastu.

Wójt żąda unieważnienia uchwały

Wójt Ryszard Jasionas w swoim wniosku do prokuratury domaga się podjęcia działań nadzorczych. Jego postulat jest jasny:

Prokurator powinien zwrócić się do Rady Miasta o uchylenie spornej uchwały

W przypadku braku reakcji ze strony rady, wójt oczekuje wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w celu stwierdzenia nieważności tych przepisów.

Co dalej?

Obecnie sprawa jest na etapie analizy prawnej. Prokuratura otrzymała już wniosek i będzie oceniać, czy nowa treść aktów prawnych samorządu rzeczywiście narusza przepisy i czy istnieją podstawy do prokuratorskiej ingerencji.

Od tej oceny zależą dalsze kroki, które mogą przywrócić dzieciom z gminy łatwiejszy dostęp do szczecineckich przedszkoli w systemie "złotówkowym".