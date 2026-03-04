Nowoczesny kompleks sportowy w Połczynie‑Zdroju. Rusza ważna inwestycja dla młodzieży i mieszkańców.

Kompleksowa modernizacja i nowe możliwości sportowe

Zakres inwestycji obejmuje zarówno modernizację istniejącego boiska, jak i budowę nowych elementów lekkoatletycznych. W ramach zadania powstaną m.in. nowa nawierzchnia sportowa, pełnowymiarowa skocznia do skoku w dal oraz bieżnia prosta, umożliwiająca prowadzenie zajęć lekkoatletycznych zgodnie z obowiązującymi standardami. Całość zostanie uzupełniona o niezbędne instalacje, zagospodarowanie terenu oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo i komfort użytkowników.

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca odpowiada zarówno za przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej, jak i za wykonanie robót budowlanych. Obejmuje to m.in. opracowanie projektów branżowych, uzyskanie wymaganych pozwoleń, przeprowadzenie badań geotechnicznych, a następnie realizację prac zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Wsparcie z programu Sportowa Polska

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. To jedno z najważniejszych krajowych źródeł wsparcia dla inwestycji sportowych, umożliwiające modernizację obiektów w mniejszych miejscowościach.

Szacowana wartość zadania wynosi 2 104 223,00 zł brutto, z czego znaczną część stanowi pozyskane dofinansowanie. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie inwestycji na wysokim poziomie technicznym, przy jednoczesnym odciążeniu budżetu gminy.

Inwestycja z myślą o przyszłości

Nowy kompleks sportowy będzie służył nie tylko uczniom Szkoły Podstawowej nr 1, ale również mieszkańcom Połczyna‑Zdroju. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób o szczególnych wymaganiach, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności. Po zakończeniu prac teren stanie się miejscem codziennej aktywności, zajęć sportowych, rekreacji oraz lokalnych wydarzeń.

Modernizacja boiska i budowa infrastruktury lekkoatletycznej to kolejny krok w kierunku rozwoju nowoczesnej, przyjaznej i aktywnej przestrzeni publicznej w Połczynie‑Zdroju. Inwestycja wpisuje się w długofalową strategię gminy, której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wspieranie zdrowego stylu życia.