Paczkowarka wody: Przełom w bezpieczeństwie dostaw wody pitnej dla mieszkańców

Technologia, która ratuje w sytuacjach kryzysowych

Zasada działania nowej paczkowarki jest prosta, ale niezwykle skuteczna. Urządzenie podłączane jest bezpośrednio do źródła czystej wody, a następnie automatycznie napełnia sterylne woreczki. Dyrektor techniczny PWiK, Paweł Żydałowicz, wskazuje na dużą elastyczność systemu: wielkość opakowań można regulować w zakresie od 0,2 do nieco ponad 1 litra

Kluczowe parametry urządzenia:

Wydajność: Maszyna potrafi przygotować do 2 tysięcy litrów wody na godzinę

Sterylność: Zarówno woda, jak i folia opakowaniowa są poddawane ciągłej dezynfekcji promieniami UV

Mobilność: Woreczki są znacznie łatwiejsze w transporcie niż tradycyjne beczkowozy – można je dostarczać indywidualnie bezpośrednio do mieszkańców

Pierwszy test: Sąsiedzka pomoc

Choć paczkowarka trafiła do Szczecinka niedawno, już okazała się niezbędna. Urządzenie zostało wykorzystane do wsparcia jednej z ościennych gmin, w której sieci wodociągowej wykryto groźne bakterie. Zamiast czekać na skomplikowaną logistykę cystern, PWiK w Szczecinku uruchomiło produkcję wody w woreczkach, która natychmiast trafiła do potrzebujących mieszkańców.

Plan „B” dla Szczecinka

Władze miasta podkreślają, że paczkowarka to element szerszej strategii. Wiceburmistrz Beata Pszczoła-Bryńska zaznacza, że w obliczu niespokojnych czasów miasto musi być gotowe na różne scenariusze: od awarii technicznych i skażenia ujęć, po blackouty czy akty sabotażu.

Trwałość i ekologia

Woda zapakowana przez szczecineckie urządzenie zachowuje przydatność do spożycia przez 6 miesięcy, pod warunkiem przechowywania jej w chłodnym i zaciemnionym miejscu. Co istotne, stosowana folia polietylenowa w 100% podlega recyklingowi, co stanowi odpowiedź na obawy dotyczące wpływu plastikowych opakowań na środowisko.

Dzięki tej inwestycji Szczecinek dołączył do elitarnego grona miast, takich jak Warszawa, Rzeszów czy Gliwice, które dysponują własnymi systemami paczkowania wody, gwarantując swoim mieszkańcom bezpieczeństwo nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach