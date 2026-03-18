Wojsko się szkoli, szlaki turystyczne do zmiany. Czy część Pomorza Zachodniego straci na atrakcyjności?

Szkolenia wojskowe zmieniają mapę szlaków

W Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim odbyło się spotkanie poświęcone planowanej aktualizacji szlaków pieszych i rowerowych. Burmistrz Krzysztof Czerwiński zaprosił do rozmów przedstawicieli wojska, Nadleśnictwa Drawsko oraz lokalnego PTTK. Dyskusja skupiła się przede wszystkim na trasach przebiegających w rejonie poligonu oraz w okolicach Dzikowa, Karwic, Oleszna i Ziemska.

Dynamiczny rozwój działań szkoleniowych oraz prace prowadzone w lasach sprawiają, że część dotychczasowych szlaków wymaga przeprojektowania. Nowe przebiegi mają być bezpieczniejsze, bardziej czytelne i dostosowane do aktualnych warunków terenowych.

„Wszyscy chcemy, by turyści czuli się bezpiecznie”

Kierownik Referatu ds. Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, w rozmowie z Radiem ESKA przypomina o podstawowych zasadach poruszania się w pobliżu poligonu:

– Już teraz, na początku tego sezonu przypominamy mieszkańcom i turystom, że przebywając w pobliżu poligonu drawskiego nie można wchodzić poza żółte tablice informujące o tym, że jest to poligon wojskowy. Nie można również wjeżdżać na okoliczne drogi leśne – można korzystać jedynie z tych udostępnionych dla ruchu - mówi Marcin Łukasz. – Warto naprawdę zwracać uwagę, ponieważ teren jest mocno wykorzystywany zarówno przez wojsko, jak i przez leśników, którzy prowadzą prace w terenie. Wszystkim nam zależy na tym, aby turyści bezpiecznie mogli korzystać ze szlaków.

Jednocześnie dodaje:

– Oczywiście zachęcamy do wędrówek pieszych czy wypraw rowerowych.

Pojezierze Drawskie – przyrodnicza perła Pomorza Zachodniego

Region od lat przyciąga turystów wyjątkowym krajobrazem: czystymi jeziorami, pagórkowatym terenem, gęstymi lasami i malowniczą rzeką Drawą, która jest jedną z najpopularniejszych tras kajakowych w Polsce. To idealne miejsce dla osób szukających ciszy, natury i aktywnego wypoczynku.

Podczas spotkania poruszono również temat dostępności Drawy na odcinku od jeziora Lubie do mostu na DK175. To fragment szczególnie ceniony przez kajakarzy, dlatego samorząd chce zadbać o jego bezpieczne i przejrzyste udostępnienie.

Obawy o atrakcyjność regionu

Choć władze zapewniają, że zmiany mają uporządkować sieć szlaków i poprawić bezpieczeństwo, część mieszkańców i turystów zastanawia się, czy korekty nie ograniczą swobody poruszania się po najciekawszych terenach Pojezierza Drawskiego. To region, którego siłą jest dzika przyroda i szeroka dostępność terenów rekreacyjnych.

Samorząd uspokaja, że współpraca z wojskiem, leśnikami i organizacjami turystycznymi ma zagwarantować, że nowe trasy będą równie atrakcyjne, a nawet lepiej dostosowane do potrzeb odwiedzających.

Nowoczesna i uporządkowana sieć szlaków w przygotowaniu

W najbliższym czasie powstanie koncepcja nowych przebiegów szlaków pieszych i rowerowych. Po naniesieniu ich na mapy i zatwierdzeniu przez wszystkie zainteresowane strony zostaną one przedstawione mieszkańcom i turystom.

Celem jest stworzenie sieci tras, która pozwoli jeszcze lepiej odkrywać walory Pojezierza Drawskiego, jednocześnie respektując zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pobliżu poligonu.

